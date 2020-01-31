Январь 31st, 2020

Финны и латвийцы займутся совместной разработкой бронемашины

Patria 6×6 Patria

Министерства обороны Латвии и Финляндии заключили соглашение о совместной разработке универсальной платформы, на основе которой могут созданы несколько типов бронемашин. Как сообщаетDefense Aerospace, предварительный график предусматривает поставку первых бронемашин в войска в 2021 году. За основу для новой бронемашины разработчики возьмут бронетранспортер Patria 6×6.

Разработка бронетранспортера Patria 6×6 ведется в Финляндии с 2018 года. Длина машины составляет 7,5 метра, ширина — 2,9 метра, высота — 2,5 метра. Максимальная боевая масса машины составляет 24 тонны. Бронетранспортер может перевозить грузы массой до 8,5 тонны. Бронетранспортер способен развивать скорость до 100 километров в час, а дальность его хода составляет 700 километров.

Patria 6×6 рассматривается в качестве платформы для различных боевых машин, включая колесный танк с орудием калибра 105 или 120 миллиметров и боевую машину пехоты с дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 7,62 миллиметра и гранатометом.

Совместный латвийско-финский проект по разработке бронемашины предусматривает создание нескольких типов боевых машин для вооруженных сил обеих стран. Детали проекта стороны намерены определить в ближайшее время. Планируется, что после начала поставок в 2021 году войска будут получать новые бронемашины на протяжении последующих десяти лет.