Январь 31st, 2020

Европа призвала украинские медиа включиться в доработку закона «О медиа»

Европейский Союз и Совет Европы помогают украинским партнерам приблизить законопроект «О медиа» с европейскими стандартами

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

«С целью привлечения медиа сообщества к доработке законопроекту его первое публичное обсуждение состоялось 29 января под эгидой инициативы» Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине «и Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики», — говорится в сообщении.

В представительстве сообщили, что произошло публичное обсуждение под эгидой инициативы «Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки свободы медиа в Украине».

Ранее сообщалось, что журналисты и медийные организации выступили с заявлением относительно закона о дезинформацию.