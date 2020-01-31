Январь 31st, 2020

Дочка Билла Гейтса выходит замуж

Дочь основателя Microsoft и одного из самых богатых людей в мире — Билла Гейтса — выходит замуж. Наэль Нассар, любимый 23-летней Дженнифер Гейтс, сделал ей предложение руки и сердца.

Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Предложение было сделано во время отдыха в горах. Дженнифер явно не ожидала такого поворота событий и была очень удивлена.

«Наэль Нассар, ты единственный в своем роде. Ты убил меня наповал в минувшие выходные, удивив меня в наиболее значимом для нас месте. Я не могу дождаться, чтобы вместе провести остаток жизни, учась, развиваясь, смеясь и любя друг друга.» — написала Дженнифер Гейтс.

Своими эмоциями поделился и Наэль Нассар:

«Она сказала» да «, я чувствую себя самым везучим и счастливым человеком в мире. Дженн, ты все, что я только мог себе представить. Я не могу дождаться, чтобы продолжить расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себе свою жизнь без тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и спасибо тебе за то, что рядом с тобой каждый день кажется мне сказкой «.

Отметим, что Дженнифер и Наэль встречаются уже несколько лет. Они познакомились в Стэнфорде на факультете экономики и менеджмента, где вместе учились. Нассар профессионально занимается верховой ездой — на одном из перегонов он даже выиграл миллион долларов. Его родители управляют фирмой по архитектуре и дизайну в Кувейте. Дженнифер также любит покататься на лошадях и участвует в соревнованиях.