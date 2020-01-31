Январь 31st, 2020 Астронавт, отметившая Хануку в космосе, оказалась под ударом любителей «Плоской Земли»





Американская женщина-астронавт Джессика Меир, снявшая Землю с Международной космической станции и опубликовавшая эти кадры в «Твиттере», навлекла на себя гнев сторонников «плоской Земли». Это движение объединяет людей, верящих в то, что наша планета – плоская, а не шарообразная. Его активисты утверждают, что при съемках Меир использовала особый широкоугольный объектив «рыбий глаз» – чтобы Земля из космоса выглядела, как шар.



Джессика Меир находится на космической орбите уже 4 месяца. На сделанных ею кадрах планета Земля предстает во всей своей красе и, разумеется, выглядит, как шар. Это вызвало возмущение активистов движения «Плоская земля». «Так вы обманываете миллиарды людей и прикидываетесь астронавтом? – написал один из них. – Плохо вам, по всей видимости, живется». Другие обвинили Меир в использовании объектива «рыбий глаз». «Почему они всегда используют этот объектив?» – задался вопросом один из членов движения. «Да, это действительно «рыбий глаз», — ответил ему другой. – Поэтому Земля и выглядит на снимках круглой в то время, как на самом деле она плоская!»



Некоторые активисты заявили, что Землю вообще нельзя снять в таком ракурсе с орбиты, пролегающей на относительно небольшом удалении от ее поверхности. Международную космическую станции отделяют от Земли всего около 400 километров. «Разве с такого расстояния можно охватить взглядом всю планету? – написал один из активистов, обращаясь к Джессике Меир. – Это кажется очень сомнительным».



Уже не смешно: движение «Плоская Земля» набирает силу





Теории, гласящие, что Земля на самом деле плоская, стали распространяться еще в прошлом веке. Тогда они не привлекали к себе особого внимания. Но в последние десятилетия, с появлением и ростом популярности соцсетей, теория заговора начала набирать силу. Различные технологические компании пытаются бороться с этим заблуждением, но пока без особого успеха.



Сторонники теории плоской Земли проводят ежегодные съезды. Последний из них, состоявшийся в минувшем году, стал самым многолюдным – он собрал 600 делегатов. Они заслушали многочисленные, сопровождаемые диаграммами доклады, и приветствовали лауреатов премий за создание видеороликов, якобы подтверждающих, что Земля – плоская.



Точные данные о количестве сторонников этой теории отсутствуют, но, по мнению многих, у нее есть миллионы тайных последователей, среди которых есть и знаменитости, и даже летчики. Рассылки движения «Плоская Земля» получают сотни тысяч подписчиков, а видеоролики, выложенные в Youtube активистами организации, набирают миллионы просмотров. Опрос, проведенный компанией YouGove, показал, что каждый шестой американец не убежден в том, что Земля – круглая. В ходе этого исследования были опрошены более 8000 человек.



Активисты «Плоской Земли» распространяют и другие псевдонаучные теории. О деятельности движения уже снят документальный фильм, с которым можно познакомиться на Netflix. В нем приняли участие некоторые «звезды». Помимо главного ежегодного съезда, активисты движения время от времени проводят и другие форумы. «Я никогда не сталкивался со столь быстро распространяющимся феноменом, — говорит Руби Дэвидсон, один из организаторов конференции в Далласе. – В течение десяти ближайших лет это будут потрясающие цифры. В будущем годы подобные конгрессы пройдут во всех крупных государствах мира».





В американском управлении по аэронавтике (НАСА) напоминают, что Земля – круглая, человечеству это известно уже около 2000 лет. «Измеряя длину тени, еще древние греки смогли определить примерные параметры нашей планеты, — отмечается в заявлении этой организации. – Опираясь на месторасположение звезд и созвездий, они вычисляли расстояния на Земле. Они даже сумели разглядеть округлую тень, отбрасываемую нашей планетой на Луну во время лунного затмения».



Сегодня, при помощи спутников, расстояния на Земле можно измерить с точностью до сантиметра. «Наша планета имеет шарообразную форму, но не представляет собой идеальный шар, — отмечается в заявлении НАСА. – Ее северный и южный полюса слегка приплюснуты. Постоянное движение, колебания и воздействие других сил приводят к тому, что Земля очень медленно меняет свою форму. Однако это форма по-прежнему круглая».



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