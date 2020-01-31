Январь 31st, 2020

Анджелина Джоли в ярости из-за воссоединения Брда Питта и Дженнифер Энистон

Похоже, что на Брэда Питта ждут неприятности от экс-возлюбленной

Воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии SAG Awards несколько недель назад привело в восторг поклонников звездной пары во всем мире. Однако их милые объятия и поздравления за кулисами красной дорожки также породили волну новых слухов о романтических отношениях между двумя бывшими. И пока все радуются и лелеют надежды о возобновлении чувств между экс-супругами, есть один человек, которому все эти слухи, как соль на рану, — Анджелина Джоли.

Друзья голливудского актера всерьез переживают, как бы Анджелина Джоли не стала мстить своему бывшему мужу. По слухам, Джоли замышляет план мести, направленный на Питта. По слухам, Джоли вне себя от ярости, наблюдая за дружбой Энистон и Питта. Кроме того,она уверена, что ее экс-супруг специально «начал крутить роман» именно с Энистон, от которой в свое время ушел ради отношений с Джоли.

«Анджелина возмущена тем, как Брэд обращается с Джен, афишируя их дружбу везде», — говорит источник издания Globe. «Энджи не может отделаться от мысли, что он делает это намеренно, чтобы вывести ее из равновесия. Наблюдать, как Джен прикасается к Брэду, приветствуя его настолько тепло … Брэд также отвечает взаимностью. В результате, Джоли пришла в бешенство таким обращением и слухами, которые затрагивают ее в том числе «, — сообщает инсайдер.

Существует вероятность, что Джоли так просто ситуацию не оставит. Якобы актриса готова нанести ответный удар. К примеру, она может требовать от Питта деньги (а это несколько миллионов долларов) за урегулирование их бракоразводного процесса.

«Злость Джоли явно не пойдет Брэду на пользу! Энджи или получит то, что она хочет, или сделает его жизнь несчастным, — сказал инсайдер изданию. — «Друзья предупреждают Брэда, чтобы тот прекратил дергать за ниточки Энджи. Даже Дженнифер его предупредила об этом! «