Январь 31st, 2020

Американцы испытают двигательную установку электрического суперлайнера в 2021

Wright 1 Wright Electric

Американский стартап Wright Electric в 2021 году приступит к стендовым испытаниям двигательной установки для перспективного пассажирского лайнера Wright 1, разработка которого ведется при поддержке британской авиакомпании EasyJet. Как пишет Flightglobal, в течение ближайших трех лет разработчики планируют провести летные испытания двигательной установки.

Разработка электрического пассажирского самолета началасьв 2017 году. Проект предусматривает создание самолета, способного перевозить до 186 пассажиров на расстояние до 540 километров. Лайнер получит 16 электровентиляторов. Они будут установлены по восемь штук в корневой части крыла. Предполагается, что такое решение повысит аэродинамические характеристики крыла.

Мощность электромоторов двигательной установки, разрабатываемой Wright Electric, составит 1,5 мегаватта. За ее питание будет отвечать инвертор с постоянного на переменный ток на 3 киловольта. Питание система будет получать от сменных аккумуляторных модулей. Другие подробности о разработке пока не раскрываются.

Как ожидается, одновременно с летными испытаниями электрической двигательной установки будут проводиться и аэродинамические испытания моделей планера самолета. Разработчики полагают, что завершат создание лайнера и начнут поставки первых самолетов заказчикам в 2030 году.

Сегодня разработкой электрического пассажирского самолета также занимается израильская компания Eviation Aircraft. Она уже проводит наземные испытания прототипов самолета, один из которых в январе текущего года сильно пострадал из-за возгорания внешней аккумуляторной батареи.