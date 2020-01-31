Январь 31st, 2020

15-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи стала моделью (фото)

Дочь 55-летней Моники Беллуччи и 53-летнего Венсана Касселя Дева Кассель уже не первый год сотрудничает с маркой Dolce & Gabbana. Девушка часто появляется на показах бренда, а на днях она стала лицом нового женского аромата Dolce Shine (он поступит в продажу весной). В сети появились фотографии 15-летней Девы, которая позирует в белом кружевном платье с букетом ярких цветов в руках. Рекламная кампания была снята на итальянском побережье Амальфи.

Аромат создан парфюмером Мари Саламань. Он соткан из фруктовых нот сочной айвы, грейпфрута и манго. В базе — цветки апельсина и жасмина.

Dolce & Gabbana любит привлекать к сотрудничеству детей знаменитостей. Два года назад показ бренда в рамках Недели моды в Милане открывал внук Чарли Чаплина, 23-летний Кевин Чаплин, в нем также участвовали сыновья Памелы Андерсон Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли, сын актера Дэвида Ойелоуо Ашер, сын Гари Олдмана Чарли Олдман, сын Дэниела Дэй-Льюиса Габриэль Кейн Дэй-Льюис, родственник Уинстона Черчилля и принцессы Дианы Джордж Спенсер-Черчилль, племянник Рэйфа Файнса Хиро Файнс-Тиффин и многие другие дети звезд.