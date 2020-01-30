Январь 30th, 2020

Зачем отказываться от сахара: топ 4 причин

В последнее время все большей популярностью пользуются разнообразные диеты, призванные сохранить молодость, красоту, здоровье и конечно, хорошее самочувствие. Одной из таких диет является намеренный отказ от употребления в пищу сладкого. Люди, придерживающиеся такой диеты, не употребляют в пищу продукты, в которых есть сахар, тростниковый сахар и производные вещества на основе сахара, например, мальтодекстроза, сахароза и т. д. Известно, что за день люди могут съедать до 46 ложек сахара, который «спрятан» в других продуктах. Сахар есть в йогуртах с наполнителями, фруктовых соках, сухих завтраках и даже в черном хлебе. Так зачем же отказываться от сахара? Рассмотрим топ 4 самых распространенных причин.

Причина первая: просто из любопытства

Возможно, одна из ваших подруг уже пробовала отказаться от сахара и поделилась с вами своими впечатлениями по поводу новой диеты. Возможно, в вас уже взыграло любопытство: а что, если я тоже попробую, что из этого получится? А получится все очень хорошо. Вы не только станете выглядеть моложе, но и будете действительно лучше себя чувствовать.

Причина вторая: чтобы избавиться от лишнего веса

Отказ от сладкого – это, пожалуй, самое распространённое требование диетологов к своим клиентам. Когда человек ест много сладкого, он тем самым откладывает жир на свои бока.

Причина третья: избавьтесь от своей зависимости

Кроме того, сахар провоцирует выброс инсулина в кровь, что в свою очередь, провоцирует сонливость, а за ней и голод. Вы, как тот наркоман хотите съесть что-то сладкое. Хотя бы раз разорвите эту порочную связь – и вы увидите, насколько легче вам станет жить. Вам не будет хотеться спать после обеда, а при мысли о чем-то сладком у вас не будет течь слюна.

Причина четвертая: чтобы улучшить состояние кожи

Сахар и шоколад провоцируют увеличение сальных желез. А это, в свою очередь, приводит к угревой сыпи. Более того, ваши волосы также становятся жирными. Диета очень помогает людям, у которых диагноз «акне». И дело тут в большинстве случаев не относится к проблемам в интимной жизни. На самом деле на гормональные проблемы приходится всего 10% всех случаев.

Стоит ли отказаться от сладкого? Безусловно, что да. Будет ли у вас после этого «ломка»? К сожалению, ответ на этот вопрос также положительный. Вместо того чтобы есть много конфет и печенья, перейдите на сухофрукты. Да, будет тяжело. Но ваше здоровье и самочувствие однозначно стоят того.

Источник: piterskie-zametki.ru