Январь 30th, 2020

Юлия Левочкина из партии ОПЗЖ голосовала за восстановление прав РФ в ПАСЕ

Представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы

Украинская делегация голосовала в полном составе — свои голоса отдали 12 депутатов. 11 из них голосовали против, но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это — представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина.

Она еще в Киеве сообщила коллегам о том, что выступает против обжалования полномочий РФ. Левочкина также поддержала утверждение «новой санкционной процедуры», которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Украину в попытке заблокировать восстановления прав российской делегации поддержали все члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, принявших участие в голосовании, почти все шведы и все поляки кроме одного депутата, который воздержался.

Также вместе с Украиной проголосовал один молдаванин (представитель оппозиционного блока ACUM), один словак (другие отдали голоса «за» Россию), один турок (другие также поддержали РФ).

Представители Западной Европы почти единогласно поддержали РФ. Украина свои голоса отдали лишь двое голландцев, один испанец и один британец