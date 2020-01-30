Январь 30th, 2020 Военные базы третьего Рейха, которые можно увидеть в наши дни Вторая Мировая война закончилась 75 лет назад. Тем не менее, остатки некогда тайных военных баз нацисткой Германии до сих пор стоят как молчаливое напоминание о прогремевших битвах Фуэртевентура — один из залитых солнцем живописных Канарских островов. Но любители истории также могут быть заинтересованы в наличии Виллы Винтер, отдаленного особняка, который вдохновлял нацистские теории заговора на протяжении поколений. Это было детище немецкого инженера Густава Винтера, который, по-видимому, наблюдал за его созданием в конце 1930-х годов, хотя история виллы и истинные причины ее присутствия на острове окутаны слухами и небылицами. Есть рассказы о работниках, которых зимой привезли трудиться в тайне под пристальным взором охранников. Любопытная архитектура особняка — включая наличие поразительной башни — привела к предположению, что он использовался в качестве маяка для передачи сигналов подводным лодкам или даже был прикрытием для секретной базы подводных лодок. Сегодня вилла остается сюрреалистической достопримечательностью — жуткое, богато украшенное, полуразрушенное жилище на бесплодном фоне, вдали от туристических анклавов.



Над Английским каналом возвышается скала, известная как La Pointe du Hoc, место, сильно укрепленное нацистами, которое союзники хотели захватить в день «Д». Это была трудная миссия, которая вошла в анналы героизма дня Д: войска США использовали веревки и хрупкие деревянные лестницы, чтобы взобраться на утес и добраться до немецких бункеров. Многие погибли во время операции, в то время как те, кто добрался до бункеров, обнаружили, что немецкая артиллерия была фактически удалена с этого места некоторое время назад. ЗАКРЫТЫЙ БУНКЕР D-DAYНад Английским каналом возвышается скала, известная как La Pointe du Hoc, место, сильно укрепленное нацистами, которое союзники хотели захватить в день «Д». Это была трудная миссия, которая вошла в анналы героизма дня Д: войска США использовали веревки и хрупкие деревянные лестницы, чтобы взобраться на утес и добраться до немецких бункеров. Многие погибли во время операции, в то время как те, кто добрался до бункеров, обнаружили, что немецкая артиллерия была фактически удалена с этого места некоторое время назад. Хотя нападение на Ла-Пуэнт-дю-Хок стало священной главой в военных знаниях США, наиболее широко изображенное в классическом военном фильме «Самый длинный день», с тех пор выяснилось, что гораздо более важная цель находится всего в миле отсюда. Это была Батарея Майзи, широкая сеть огневых точек и скрытых укрытий, из которых немецкие войска могли стрелять по солдатам союзников во время высадки в день Д. После того, как союзники захватили их, батарея Маиси была — по неизвестным до сих пор причинам — похоронена и спрятана. Она была обнаружен только в 2004 году, когда историк-любитель Гари Стерн нашел карту, указывающую на таинственный комплекс. Разразились споры о том, стоило ли так ожесточенно драться за Ла-Пуант-дю-Хок, не привело ли это к ненужным смертям, в то время, как батарея Мейзи была действительно важной целью в этом районе. Сегодня посетители могут совершить поездку по расположению базы и прикоснуться к когда-то скрытому логову, которое уклонялось от внимания официальных учебников истории. СЕКРЕТНАЯ БАЗА V-2

Просто к юго-востоку от Кале стоит внушительная, неповоротливая достопримечательность, которая напоминает гниющую плиту бруталистской архитектуры . Это Blockhaus d’Éperlecques, заброшенные остатки одной из самых смелых замыслов Гитлера, построенные для того, чтобы служить секретным местом запуска ракет V-2, так называемого «супер оружия». По замыслу нацистов, эти ракеты должны были качнуть чашу весов Второй мировой в сторону Германии. Это было грандиозное мероприятие: Блокхаус охватывал обширную территорию, где можно было строить и хранить ракеты, а также взрывозащищенную электростанцию ​​и железнодорожную станцию, куда доставлялись материалы. Многие участвовали в строительстве, в том числе и военнопленные, размещенные в близлежащих лагерях, работающие в 12-часовые смены при массивных прожекторах. Масштаб работы вскоре привлек к себе внимание разведывательных полетов ВВС, хотя союзники не смогли подтвердить, что именно происходит. Как сказал один из советников Черчилля, «если врагу стоило потратить время на все усилия по строительству, очевидно, базу стоит уничтожить». Вскоре летающими крепостями США полностью разрушили Блокхаус и стали причиной гибели многих военнопленных. Бомбардировки сделали базу непригодной для нацистов, которые назвали ее «Кусок бетона» — описание, которое до сих пор подходит. Нацистская вилла на Фуэртевентура Немецкий ученый подтвердил данные о базе Гитлера в Антарктиде

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