Январь 30th, 2020

Военному объявили выговор за негативный пост в сторону Зеленского

В ВСУ по факту сообщения в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили «строгий выговор»

Наш источник сообщает, что оперативный дежурный Командования Сухопутных Войск увидел отрицательный пост майора в Facebook о президенте Зеленском.

Дежурный доложил о сообщении в сети и по его факту начали служебное расследование.

«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер … опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность» , — говорится в приказе командующего Сухопутных войск Украины Александра Сирского.

По результатам расследования майора привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили «строгий выговор».