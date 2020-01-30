Январь 30th, 2020

В США начались испытания робота-акушера (видео)

В США начались испытания робота-акушера, пишут американские СМИ. Предполагается, что он сможет если не полностью заменить, то, по крайней мере значительно облегчить работу врачей в роддомах.

Конечно ИИ, не сможет в ближайшем будущем полностью заменить акушеров. Но прогресс не стоит на месте, и ученые разных стран мира разрабатывают системы для более безопасного принятия родов.







В Массачусетском университете уже прошли «полевые» испытания ИИ-робота, который давал советы в родильной палате. В девяносто процентах врачи следовали указаниям высокотехнологичного интерна , но в итоге ошибки были те же, что и у живого персонала. Естественно «прокачка» кибер-разума будет проводиться и дальше, и будем надеяться что эти разработки введутся в эксплуатацию в ближайшем будущем. Дабы сократить смертность и количество случаев нанесения вреда здоровью будущим мамам и их новорожденным чадам.