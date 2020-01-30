«Слуга народа» Никита Потураев заявил, что государство готово блокировать онлайн-сервисы, если они откажутся от регистрации, предусмотренной законопроектом «О медиа».

Об этом шла речь во время общественного обсуждения законопроекта “О медиа”, сообщает корреспондент #Букв.

Так народный депутат от “Слуги народа”, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время обсуждения вопроса об обязательной регистрации иностранных медиа и онлайн-сервисов, работающих в Украине, заявил, что государство готово блокировать ресурсы, которые откажутся выполнять эту законодательную норму.

“Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий”, — сказал он.

Этот вопрос, по словам Потураева, является политическим.

Отметим, речь идет о статье 61 законопроекта “О медиа”. Согласно этой статьей, обязательной регистрации подлежат “субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами”.

Среди таких сервисов, которые действуют на условиях подписки, есть, например, стриминговая платформа Netflix.