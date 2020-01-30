Январь 30th, 2020

В России отменили банковскую тайну





Российские власти планируют радикально расширить и упростить доступ силовых структур к персональным данным населения, включая банковские счета, маршруты перемещения и интернет-активность, сообщает Финанз ру.



Такую стратегию развития цифровой экономики в интересах самих терпил представил на заседании рабочей группы Госсовета новый министр связи с исконно руцким именем Максут Шадаев.



Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Шадаева и двух участников совещания, план рассчитан до 2024 года.



К этому сроку все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность, смогут получить доступ к данным о населении в режиме онлайн.



База будет включать не только государственные данные, которые правительство планирует собрать в единый реестр населения. Это паспорт ИНН, сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации; полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов.



В режиме онлайн, согласно стратегии, силовики будут видеть также данные банков. Сейчас, чтобы получить информацию о движении средств и остаткам по счетам физлица требуется решение суда.



Кроме того, в интернет-базу попадут данные операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Последние могут включать не только информацию о телефонных переговорах и интернет активности, но также о перемещении людей, если к базе будут подключены, например, сервисы такси.



Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев считает: «Ограничение конституционных прав возможно в силу статьи 55 Конституции в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».



Суды и сейчас редко отказывают правоохранительным органам, напоминает партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев.