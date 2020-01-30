Январь 30th, 2020

В Киеве появились провокацонные бигборды с надписью «Россия — наш главный стратегический партнер»

Поздно вечером в среду, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер».

Также на баннере есть фотография бизнесмена Юрия Катющенко, который является основателем строительной компании «Холли Индастриал». Его жена Инна Катющенко является президенткой компании «Эдипресс Медиа» (журнал «Viva»).

В частности, такой баннер есть на Позняках в столице. У него собрали с десяток активистов, требуют снять его. На место приехали три полицейские патрули. Наклеенные изображения должны демонтировать, но когда приедут коммунальщики, неизвестно. об этом с места события передает корреспондент ТСН.

Кто именно является заказчиком этих провокационных бигбордов, причастен к ним сам Катющенко, пока неизвестно.