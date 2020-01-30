В Израиле придумали инновационный метод тушения пожара

Израильская фирма Elbit Systems испытала новое средство для тушения пожаров с большой высоты.

Соответствующая система получила название HyDrop, доказав свою эффективность во время учений, передает The Times of Israel.

«HyDrop – это инновационное решение, обеспечивающее высокоточные воздушные тушения пожара», – сказано в заявлении компании.

Для ликвидации возгорания с воздуха обычно используются вертолеты и самолеты, оснащенные емкостями с водой, которая сбрасывается на пламя. Это происходит на высоте, не превышающей 30−40 метров, чтобы не испарилась часть воды еще до приземления.