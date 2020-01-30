В Израиле придумали инновационный метод тушения пожара

Израильская фирма Elbit Systems испытала новое средство для тушения пожаров с большой высоты.
Соответствующая система получила название HyDrop, доказав свою эффективность во время учений, передает The Times of Israel.
«HyDrop – это инновационное решение, обеспечивающее высокоточные воздушные тушения пожара», – сказано в заявлении компании.
Для ликвидации возгорания с воздуха обычно используются вертолеты и самолеты, оснащенные емкостями с водой, которая сбрасывается на пламя. Это происходит на высоте, не превышающей 30−40 метров, чтобы не испарилась часть воды еще до приземления.
Во время недавних испытаний два пожарных самолета потушили горящее поле с высоты 500 футов (около 152 метров). Каждый из них выпусках 1,6 тонны 140-граммовых биоразлагаемых гранул с жидкостью, которые направлялись по расчетной баллистической траектории для точного попадания в цель.
Источник: MIGnews.com
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