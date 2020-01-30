Январь 30th, 2020 Ученые рассказали об опасности твердого сыра



Диетологи, имея ввиду пищевую ценность сыра, советуют потреблять его систематически, но — умеренно

Любители твердого сыра ценят его за вкус, аромат и широкое кулинарное применение. Этот продукт может придать характер канапе или десерту, а также стать выгодным дополнением к различным блюдам. Вот только одно дело, если сыр приготовлен дома, и совсем другое — в промышленности, пишут «Дни».



Согласитесь, принято считать, что сыр — отличный источник кальция, а также вкусный и питательный продукт. О его не совсем полезных качествах ученые заговорили совсем недавно, чем очень удивили общественность.



Так, худшим компонентом сыра является соль натрия, которая задерживает жидкость в организме и провоцирует отеки. Слишком большая суточная доза соли увеличивает кровеносное давление, а также дает нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, что гораздо быстрее сокращает их жизнеспособность. Так что, если вы решили не отказываться от сыра, то по крайней мере нужно сократить потребление другой соленой еды.



Еще одна опасность — холестерин. Он моментально заполняет кровеносные сосуды, нарушая процесс кровообращения и способствуя развитию различных заболеваний, касающихся сердечной и сосудистой систем.



Нельзя также забывать, что твердый сыр содержит много жиров и углеводов, поэтому его нельзя считать диетическим продуктом, и он не подойдет тем, кто хочет сбросить вес, так как калорийность в твердых сырах иногда зашкаливает все возможные пределы. Помните, что твердые сорта сыра содержат в себе больше белков, жира и соли, чем мягкие сыры, такие как рикотта или фета.



Кстати, сыры с плесенью не так безвредны, как все думают. Производители утверждают, что плесень в твердом сыре априори не может нанести вреда здоровью, но плесень она в любом случае остается плесенью. Конечно, раз уж эта плесень была протестирована медиками и разрешена к употреблению, то не стоит волноваться, но все-таки и увлекаться также не нужно.



И помните, сырний продукт никогда не имеет ничего общего с натуральными ингридиентами – вместо молока в его производстве используется пальмовое масло. Кроме того, если корову стимулировали стероидами или антибиотиками – они автоматически попадают в молоко, а это нарушает работу эндокринной системы и гормонов.



Ограничить употребление сыра до 50 граммов в сутки особенно нужно тем, кто болен язвой желудка, гипертонией и атеросклерозом. Сало оказалось гораздо полезнее оливкового масла — новые исследования

Сало оказалось гораздо полезнее оливкового масла — новые исследования Китаец самостоятельно создал суперкар

Китаец самостоятельно создал суперкар Премьер министр-комик из Словении подал в отставку

Премьер министр-комик из Словении подал в отставку На острове в океане нашли 11 неизвестных науке тропических растений и мутации микробов



