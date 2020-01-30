Январь 30th, 2020

У Брэда Питта и Дженнифер Энистон появилась сваха

У Брэда Питта и Дженнифер Энистон появилась сваха. Близкая подруга Энистон, которая неоднократно снималась с ней на одной съемочной площадке взялась за то, чтобы повторно поженить разошедшихся много лет назад супругов.

55-летняя актриса Кортни Кокс больше других радовалась в твиттере теплой встрече 50-летней Дженнифер Энистон и 56-летнего Брэда Питта на церемонии SAG Awards. Более того, как пишет The Sun, дружеских объятий экс-супругов могло и не быть в тот вечер, если бы не помощь Кокс в примирении бывшей пары. Кортни сыграла ключевую роль в том, что Дженнифер и Брэд начали разговаривать после болезненного разрыва.

Кортни больше всего на свете хотела увидеть, как ее лучшая подруга воссоединяется с человеком, которого никогда не переставала любить. Они помирились во многом благодаря Кортни: именно она дала Брэду новый номер Дженнифер,

— рассказал инсайдер изданию.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

После церемонии SAG Awards Кортни лайкнула сообщения в соцсетях, что Питт и Энистон все еще любят друг друга. Дженнифер и Брэд прожили в браке пять лет. Еще до оформления развода у него начался роман с Анджелиной Джоли.

Как сообщает источник из окружения актеров, несколько лет спустя Кокс столкнулась с Питтом на благотворительном концерте.

Он спросил ее, как поживает Дженнифер. Она ответила ему, что ее подруга счастлива (в то время Энистон была замужем за Джастином Теру. — Прим. ред.). Разговор продолжился темой воспоминаний. Джен говорила Кортни, что скучает по дружбе с Брэдом. Встретив его, Кортни дала ему ее новый номер и сказала, что Дженнифер будет рада поговорить. Поначалу бывшие муж и жена переписывались раз в две недели, но вскоре между нами завязалась дружба,

— добавил инсайдер.

Брэд Питт

Питт извинился перед бывшей женой за то, что в 2005 году так быстро переехал к Анджелине Джоли.

Джен переполняли эмоции. Обиды, которые она подавляла годами, выплеснулись наружу, и она разрыдалась,

— пишет The Sun со ссылкой на инсайдера.

Теперь Питт и Энистон даже могут шутить о своих неудачах в личной жизни. На церемонии SAG Awards она смеялась над его речью, когда он сделал выпад в адрес Джоли.

Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон