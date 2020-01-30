Январь 30th, 2020

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз написал в Твиттере, что съемочный процесс «Бэтмена» официально стартовал. Проходят съемки в Лондоне.

Напомним, новая история Брюса Уэйна должна быть детективным неонуаром, в которой главный герой расследует серию убийств. По слухам, умирать будут кандидаты то ли в прокуроры, то ли в мэры Готэма. И по неонуарной традиции за убийствами должен стоять масштабный грязный заговор.

Роберт Паттинсон играет Бэтмена, Зои Кравиц — Женщину-кошку, Колин Фаррелл — Пингвина, Пол Дано — Загадочника, Питер Сарсгаард — Харви Дента, Джеффри Райт — комиссара Гордона, Энди Серкис — дворецкого Альфреда, а Джон Туртурро — авторитетного мафиози Кармайна Фальконе.

Релиз запланирован на 25 июня 2021 года.