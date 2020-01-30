 
 
Январь 30th, 2020

Стало известно, сколько украинцев находятся в провинции Хубей.

вирус2В провинции Хубэй и городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус 2019-nCoV, находится 51 украинец.
Такой ответ дало посольство Украины в Китае в ответ на запрос одного из изданий

«По состоянию на 29 января 2020 посольством установлено и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще одна — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь».

В связи с распространением коронавируса в Китае авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнит два рейса — 30 января и в 3 февраля — из города Саньи для эвакуации украинских туристов.

Центр системных наук и инженерии в Университете Джона Хопкинса США разработал карту, по которой можно отслеживать распространение коронавируса в мире в реальном времени.

Tags: , , | Category: Мир, Новости, Украина ﻿
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