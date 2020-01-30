 
 
Январь 30th, 2020

Россия построила военную базу в Сомали

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Москва расширяет свое присутствие в странах Африки, и это «все больше и больше беспокоит Запад», особенно на фоне сообщений о планах США вывести свой контингент из данного региона передает американская газета New York Times.

Сотни российских наемников и военных советников уже размещены в Центральноафриканской республике, Мозамбике и Ливии. Теперь Россия вознамерилась создать военную базу в Сомали.


По данным издания, которое ссылается на представителей Пентагона, российские эмиссары «присматриваются» к порту Бербера, расположенному на побережье Аденского залива в Сомалиленде — самопровозглашенном государстве на территории Сомали.
Собеседники газеты сообщили, что Москва намерена построить военно-морской логистический центр и в Эритрее.

Кроме того, в Вашингтоне «обеспокоены растущим влиянием Китая», который «в последние годы значительно увеличил свои инвестиции в Африку, строит там заводы и железные дороги, а также управляет крупным портом в Джибути», пишет издание.

https://www.9tv.co.il/item/9454

Category: Новости, Россия ﻿
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