Январь 30th, 2020

Россия построила военную базу в Сомали

Москва расширяет свое присутствие в странах Африки, и это «все больше и больше беспокоит Запад», особенно на фоне сообщений о планах США вывести свой контингент из данного региона передает американская газета New York Times.



Сотни российских наемников и военных советников уже размещены в Центральноафриканской республике, Мозамбике и Ливии. Теперь Россия вознамерилась создать военную базу в Сомали.





По данным издания, которое ссылается на представителей Пентагона, российские эмиссары «присматриваются» к порту Бербера, расположенному на побережье Аденского залива в Сомалиленде — самопровозглашенном государстве на территории Сомали.

Собеседники газеты сообщили, что Москва намерена построить военно-морской логистический центр и в Эритрее.