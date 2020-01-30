Январь 30th, 2020 Рейтинг букмекеров Рейтинг букмекеров важен, если делаешь ставки на спорт. Ставки на спорт полны эмоций: есть трепет предвкушения, когда вы делаете ставку, и волнение, когда вы выигрываете. Но у каждой монеты есть две стороны, и ставки на спорт — это столько же проигрыш, сколько и выигрыш.

Оборотной стороной всех этих забавных вещей является тошнотворное разочарование, когда ваша ставка падает. Представьте себе это чувство, когда вы ставите несколько миллионов! Мы рассматриваем некоторые из самых шокирующих потерь в истории спортивных ставок на на сайте, где есть все букмекеры. Читай и плачь (и радуйся, что это не ты)!

Не забудьте проверить самые крупные победы в истории спортивных ставок, чтобы поднять настроение после этого!

Вегасская потеря «кекса» Дэйва.

Сначала Дэвид Oancea, более известный как Дэйв Вегас. Этот известный спортивный игрок известен тем, что хвастается в своем аккаунте Instagram о своих больших ставках и еще больших выигрышах на длительныхх ставках.

Однако ему пришлось познать разочарование в 2016 году, когда он поставил 1 миллион долларов на чемпиона женского ММА, Мишу «кекс» Тейт на UFC 200. Тейт столкнулась с Амандой Нуньес в битве за сохранение ее пояса в тяжелом весе. В течение трех минут и 16 секунд после первого раунда Тейт была побеждена задним голым ударом, проиграв титул Нуньесу (и проиграв Вегасу Дейву миллион баксов).

Оанси, казалось, принял это как должное и заявил, что его больше беспокоит сломанный нос Тейт, чем деньги.

Стивен Ричардс-британский кровельный подрядчик, который также является заядлым спортивным болельщиком и игроком. В 2013 году он наслаждался потрясающей ставкой, которая началась ос ставки в £10 ($13).

Успешно предсказав победителей 12 матчей по регби, Ричардс довел свою сумму до 38 970 фунтов стерлингов (ок. 52 800 долларов). Удача явно ударила ему в голову, и через неделю Стивен решил сделать ставку еще на один матч по регби. Не ставка в 10 фунтов, как раньше, а колоссальные 30 000 долларов на Уэльс, чтобы победить Австралию.

Если бы они выиграли, он был бы на 55 000 фунтов богаче, но, увы, Австралия выиграла с победой 30-26 на стадионе Миллениум, Уэльс.

Его выигрыш за неделю до этого едва коснулся его счета, как все снова исчезло. Это должно быть больно!

Конечно, спортивные ставки и зрелищные проигрыши — это не новое явление. Эта новость с британским Сорвиголовой и игроком Мэтью Уэббом датируется 1883 годом.

Уэбб прославился как первый человек в истории, переплывший Ла-Манш. Он зарабатывал себе на жизнь, делая ставки против публики на различные соревнования по плаванию. Однажды он выиграл 400 фунтов стерлингов (огромная сумма по тем временам), проплыв 74 часа подряд.

В 1881 году он переехал в Америку и имел несколько успешных испытаний, но деньги были на исходе. Он решил, что должен поднять ставки. Он предложил пари, что сможет переплыть водоворот Ниагарского водопада. Ставка была сделана на 10 000 долларов, и 24 июля 1883 года Уэбб вошел в воду и больше его никто не видел. Вполне возможно, самая крупная потеря ставок на спорт за все время.

Поэтому делая ставки, помните, что можно не только выиграть, но и проиграть! Желаем Вам удачи вместе с нами. Центр столицы Бурятии утонул в канализации

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