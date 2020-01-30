Январь 30th, 2020

Путин поставил задачу закончить поглощение Украины при Зеленском — Пионтковский

Несмотря на скептическое отношение главы Белого дома Дональда Трампа к Украине, весь американский военно-политический истеблишмент поддерживает Киев. Однако уровень международной поддержки зависит от политики Владимира Зеленского. Попытки интегрироваться с ОРДЛО могут привести к захвату террористами и российскими войсками Донецкой и Луганской областей и дальнейшему наступлению на Украину. Об этом в интервью рассказал российский политолог и публицист АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ.

- Недавно украинские соцсети взбудоражила фраза американского госсекретаря Майка Помпео, которую, немного окультурив, можно перевести так: «Да кому в Америке нафиг нужна та Украина?». При чем сказал он это перед визитом в Киев. В американском руководстве действительно так считают? Это показатель того, что нас не будут поддерживать?

- Формула, которую высказал Майк Помпео, полностью отражает отношение к Украине господина Дональда Трампа. По-моему, относительно этого никаких иллюзий в Украине не было ни у кого. Помните заключительную формулу для Зеленского? «Идите и договаривайтесь с Путиным». С другой стороны, сейчас идут слушания по импичменту. На прошлой неделе три дня выступали представители демократов — и это был гимн Украине, демонстрация поддержки Соединенными Штатами Украины и обличение Трампа, который осмелился заморозить помощь. «Украина – наш союзник, сражающийся с нашим экзистенциальным противником – Россией, а преступление Трампа в том, что он отказывает этому союзнику в поддержке и идет на сговор с Кремлем», — звучали заявления.

Весь военно-политический истеблишмент США полностью поддерживает Украину. Потому при президенте Трампе с его специфическим отношением к Путину и наплевательским к Украине в реальном плане удалось достигнуть того, чего не было при предыдущей администрации. В первую очередь, оказание военной помощи.

Как ни парадоксально, но тот же Помпео вместе с другими членами Министерства обороны США солидарен с большинством военно-политического истеблишмента. Он тоже выступал против замораживания помощи Украине, пытался отговорить Трампа.

Возмутившая многих фраза была сказана не во время интервью, а в частном разговоре с корреспонденткой. Она достала Помпео и по Ирану, и по многим другим вопросам. Все происходило в Госдепе. И Помпео попросил своего помощника, чтобы он принес карту, и журналистка показала, где находится Украина. Но он это сделал, чтобы доказать — Трампу и большинству американцев на Украину наплевать, американцы вообще не интересуются внешней политикой. Помпео был уверен, что она неправильно покажет. Но журналистка знала и примерно показала, где Украина.

На заявление Помпео я не обращал бы никакого внимания. Расклад в США остается прежним. Народ абсолютно безразличен к внешней политике. Трамп старается угодить Путину. Но большинство военно-политического истеблишмента противостоит России. В Конгрессе все резолюции по санкциям против России и поддержке Украины принимаются большинством голосов. За них в том числе голосуют и республиканцы, и члены американского правительства.

- Почему тогда мы видим снижение напряженности в отношении Запада с Кремлем, стремление к «нормализации отношений»?

- Поддержка Украины падает по другой причине: в Европе посмотрите на Макрона, на Меркель, которая едва не голая выбегала на мороз Путина встречать, когда он приехал на машине, а на пресс-конференции в Москве поддакивала и виляла хвостиком. Это же явное изменение картины.

Меркель встречает Путина

Это результат того, что изменилось поведение высшего руководства Украины. Я всегда говорил, что Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Если украинское руководство говорит, что они – «партия мира», то значит предыдущие 5 лет в Украине правила «партия войны», которая виновна в этой войне. Что ж вы хотите после этого от Франции и Германии?

Военно-политический истеблишмент США серьезно относится к словам Путина. Его пропаганда на российском телевидение все время повторяет – мы ведь не с Украиной какой-то воюем. Мы воюем на территории Украины с нашим принципиальным врагом – Соединенными Штатами Америки. Вашингтон понимает, что падение Украины и подчинение воли Кремля будет шагом к дальнейшему продвижению путинской агрессии уже к странам НАТО. И США, учитывая их обязательства по НАТО, уже придется вмешиваться.

Потому за поддержку со стороны Вашингтона вы можете не беспокоиться. Отношение к Украине в целом прекрасно выразил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в опубликованной на выходных статье New York Times: «Украина – это линия фронта, которая защищает интересы Запада в целом. Если агрессия Путина преуспеет там, он не остановится».

- Барака Обаму как то спросили, почему он не оказывает помощи Украине в достаточной мере. Смысл ответа был в том, что он не видит, какую может получить отдачу, что будет взамен, то есть не видит перспектив сотрудничества с Украиной.

- В 2014-2016 годах сопротивление Украины было более ярко выраженным, потому и позиции были более сильными. Потому Обама был вынужден хотя бы на словах поддерживать Украину. Правда, свою позицию он выразил уже перед самым уходом. Он сказал, мол, что поделаешь, — русские хотят изнасиловать Украину больше, чем мы хотим ее защитить. И ничего с этим поделать нельзя.

Это настроение всегда присутствовало на Западе, в Европе. И тот уровень поддержки достигался большими усилиями украинской дипломатии. Та же Меркель была лидером европейской поддержки Украине, несмотря на громадное сопротивление немецкого бизнеса, который хотел сделок с Путиным, и партнеров по коалиции из Христианско-Демократической Партии – того же Франц-Вальтера Штайнмайера с его «знаменитой» формулой. Но сейчас ей гораздо труднее сопротивляться тому же отношению, каким руководствовался Обама в 2016 году.

Потому еще раз повторю, что основная проблема мобилизации международной поддержки – отсутствие твердой позиции украинского руководства. Например, в Минске подписывают «формулу Штайнмайера». За последние полгода – в той же Нормандской четверке — Украина себя поставила в положение нерадивого школьника, которому постоянно дают какие-то домашние задания, шпыняют все время за их невыполнение и ставят в угол. Раньше такого никогда не было.

Читать статью дальше >>>