Январь 30th, 2020

Президент Грузии требует от РФ выплатить 10 млн евро грузинам

Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным с РФ в 2006 году. Об этом она заявила на сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает «Интерфакс-Украина».







Она напомнила, что, согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Россия должна была выплатить компенсацию 1500 депортированным гражданам, однако до сих пор не выполнила своих обязательств.



Зурабишвили призвала членов Совета Европы призвать РФ к исполнению решения ЕСПЧ.



В сентябре 2019 года комитет министров СЕ предупредил РФ, что из-за просрочки выплаты компенсации (крайним сроком выплаты было 30 апреля 2019 года) она должна будет также выплатить проценты.



Грузия подала иск против РФ в марте 2007 года. Грузины жаловались на массовую депортацию с РФ, которая последовала вслед за задержанием в Грузии нескольких россиян за шпионаж.