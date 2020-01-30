Январь 30th, 2020

Найден двойник Лиама Хемсворта

Похоже, родители братьев Хемсворт кое-что от них скрывали — в России неожиданно нашелся их самый младший брат.

Шутки шутками, но вчера на теннисном турнире Australian Open болельщики были очень удивлены, когда на корт вышел Лиам Хемсворт и приготовился сразиться с Ником Киргиосом. Как выяснилось позже, у знаменитого австралийского красавчика объявился двойник — 23-летний теннисист Карен Хачанов. Сходство российского спортсмена со звездой «Голодных игр» просто поразительное.

«Нам надо просто принять тот факт, что Карен Хачанов выглядит как давно потерянный русский брат Хемсворта», — написал один из фанатов актера в Twitter. Похожих сообщений набралось несколько десятков, так что Хачанову ничего не оставалось делать, как выступить с «официальным» заявлением.

Да, я четвертый брат, — написал он в своем Twitter-аккаунте. И добавил, что будет рад вместо Лиама ходить на премьеры фильмов, которые он не успевает посетить.

Напомним, что у Лиама Хемсворта два старших брата, тоже актеры. Крис Хемсворт известен во всем мире благодаря роли Тора, а вот Люк Хемсворт не может похвастаться такой же славой, как младшие родственники. Зато он нашел свое истинное призвание в семейной жизни — у Люка и его жены подрастают четыре дочери.