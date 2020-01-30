Январь 30th, 2020

Меган Маркл ищет агента в Голливуде

Герцогиня Сассекская мечтает восстановить свою актерскую карьеру. Меган Маркл уже активно работает над поиском профессионального агента, который поможет ей вернуться в Голливуд. В то же время переезжать в США она не намерена. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на инсайдера из близкого окружения герцогов Сассекском. По его словам, Меган Маркл настроена решительно и вскоре планирует начать свою работу.

«Меган активно ищет себе представителя. Это может быть менеджер или агент — сейчас она обращается к разным людям с целью найти кого-то, кто будет представлять ее в будущих проектах», — рассказал инсайдер.

Как известно, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что стремятся сложить свои полномочия в Букингемском дворце и жить на две страны. Такое решение вызвало оживленное обсуждение в СМИ и сети, а после длительных дискуссий королева Елизавета II таки согласилась выполнить просьбу внука. Ее Величество публично заявила, что герцоги больше не будут получать материальную помощь из королевского фонда и не будут выполнять ее поручений.

Но пока королева Елизавета II обдумывала заявление Гарри и Меган, в СМИ узнали, что герцогиня Сассекская уже заключила соглашение с Disney. Она хочет озвучивать мультфильмы и, по данным журналистов, в декабре 2019 года уже приступила к работе. Интересно, что о сотрудничестве Меган Маркл с Disney договорился сам принц Гарри. Произошло это, когда пара посетила в Лондоне премьерный показ фильма «Король Лев». Также Меган планирует заняться производством и озвучиванием документальных фильмов на острые социальные темы. Транслировать фильм популярная стриминговая компания Netflix.

Опыт в съемках Меган Маркл довольно большой. До свадьбы с принцем Гарри она появилась на экранах в сериалах «Главный госпиталь», «Грань», «Касл», «90210: Новое поколение» (90210), «Форс-мажоры», а также в фильмах «Помни меня «и» Несносные боссы «. Однако после замужества Меган завершила актерскую карьеру, следуя королевским правилам.