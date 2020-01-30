Январь 30th, 2020

Королева электронной музыки покончила жизнь самоубийством

«Королева электронной музыки» Люси Стоун умерла в 38 лет. Ди-джей закончила жизнь самоубийством из-за болезненного разрыва с бойфрендом.

Люси Стоун была популярным ди-джеем в ​​Великобритании. Свой успех она получила благодаря выступлениям в культовом клубе Лондона Ministry of Sound. Ее внезапное исчезновение осенью 2019 не вызывало подозрения, ведь сторонники решили, что музыкант просто взяла творческую паузу, или же активно выступает в ОАЭ, где также была популярной. На днях стало известно, что 4 сентября Люси Стоун покончила жизнь самоубийством.

Перед смертью артистка написала сообщение своим родным и близкой подруге. Люси Стоун призналась, что имеет суицидальные мысли и истощилась от проблем в личной жизни. Родственники пытались дозвониться до диджейка, однако спасти ее не смогли. Люси Стоун выпрыгнула с 14 этажа жилого дома в Западном Лондоне. От множественных травм она скончалась на месте. Распознать тело удалось с помощью татуировок девушки.

Известно, что перед самоубийством Люси Стоун разошлась с бойфрендом. Пара строила отношения на протяжении 5 лет, поэтому разрыв ошеломил девушку. Именно это и стало причиной самоубийства, рассказывают ее родные. Кроме этого, незадолго до смерти Люси Стоун решила добавить к своему графику еще несколько выступлений, поэтому была истощена и от работы.

«Люси только разошлась со своим бойфрендом Андре, после чего имела недолгие отношения, которые тоже распались. Она искала утешение в работе, поэтому разрывалась между Британией и Эмиратами. Она была опустошена и истощена»,- рассказала ее подруга. «Карьера Люси была невероятной. Она была на вершине своей славы, сотрудничая с лучшими клубами и промоутерами. Но музыкальная индустрия может быть тяжелой и приводить к одиночеству», — добавила она