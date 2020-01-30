История первого компьютера ЦАХАЛа

Для проверки вопроса НГШ Хаим Ласков и его заместитель Цви Цур создали «комиссию по развитию МАМАС» во главе с полковником Рехавамом Зееви (Ганди, 1926-2001). Задача комиссии была в проверке оперативных (АМАН и «Рафаэль») и административных (со стороны Главного управления кадров АОИ, АКА: вопросы кадров, начисления зарплат и т.п.) нужд в покупке ЭВМ. Рекомендация комиссии была положительной: компьютер нужен. Тогда и было решено закупить для АОИ первую собственную ЭВМ.

Компьютерных часов для МО предоставлялось мало и практически всегда по ночам. Терпение лопнуло, в 1958 г. АМАН и «Рафаэль» начали требовать закупки отдельного компьютера. К тому же утверждалось, что работа с Институтом Вейцмана имеет серьёзные ограничения с точки зрения секретности.

В марте 1959 г. была создана специальная рабочая группа по выбору такого компьютера. Она посетила различные предприятия в Европе и США с целью изучения существующих компьютеров, их сравнения и подготовки рекомендации, какой купить. Во главе группы стоял Мордехай Кикион (Кики, 1915-1993), ранее работавший на «Рафаэль», а в её составе среди прочих был инженер-электронщик Давид (Цви) Коэн (1927-1984).

В апреле 1959 г. группа рекомендовала купить IBM 709 (стоимостью 2 млн долларов) или Remington Rand 1105 (1.5 млн долларов). Но уже через месяц к рекомендации был добавлен Philco 2000, используемый правительством США. Одна из причин этого была связана с тем, что Philco 2000 был построен на базе транзисторов, а не вакуумных ламп, как у конкурентов (отсюда его название: TRANSAC, Transistor Automatic Computer). Philco была второй фирмой в мире, выпускавшей подобные машины. IBM была первой, именно её ЭВМ использовались в армии США (и они были мощнее Philco 2000), но правительство США не дало разрешение на их экспорт в Израиль. В конце-концов, для АОИ был выбран именно Philco 2000 (Philco TRANSAC S-2000 Model 211, сокращённо Philco 211). Его стоимость на 1961 г. составляла более 2 млн долларов.

Для эксплуатации компьютера было создано специальное подразделение, МАМРАМ. В то время это сокращение расшифровывалось как «Мерказ Махшевим вэ-Ришум Мемухан» («Центр ЭВМ и механизированных записей»), в наши дни – как «Мерказ Махшевим вэ-Маарахот Мейда» («Центр ЭВМ и информационных систем»). 26.06.59 начальник Отдела ГШ («Рош АГАМ») генерал-майор Ицхак Рабин назначил Мордехая Кикиона главой МАМРАМ (при том, что Кики был гражданским работником МО; возглавлял МАМРАМ до декабря 1967 г.). В тот же день была создана комиссия по выработке рекомендаций порядка работы МАМРАМ. А 15.07.59 был издан официальный приказ о формировании МАМРАМ в прямом подчинении начальника Отдела ГШ, этот день считается днём рождения МАМРАМ. Давид Коэн занял должность главного инженера МАМРАМ (до 1963 г.).

Решению о закупке компьютера предшествовали споры в ГШ, связанные с его высокой ценой. Стоит помнить, что в те годы истребитель «Мираж-3» стоил 1 млн долларов и нужно было убедить генералов, что вклад ЭВМ в безопасность страны будет выше, чем вклад 2 истребителей. На одном из заседаний ГШ генерал-майор Эзер Вейцман (командующий ВВС в 1958-1966 гг.) выразился так: «Он заберёт бюджет в миллионы из оборонного пирога, дайте мне эти деньги, и я построю ещё одну ВВП на авиабазе Хацерим. Кто даст больший вклад [в обороноспособность], он с его компьютером или я с ещё одной ВПП в Хацерим?» Однако позже Вейцман снял свои возражения, после следующих доводов: допустим у ВВС есть некая запчасть и без неё сломавшийся истребитель не может быть отремонтирован. Запчасть была отправлена с центрального склада на одну из авиабаз и находится там в одной из эскадрилий. Имея компьютер, мы смогли бы отследить положение запчасти за минуты и доставить её к поломанному истребителю за считанные часы. В текущих же условиях займёт несколько дней провести поиск и найти эту запчасть.

В конце апреля 1960 г. делегация МО и МАМРАМ отправилась в Сан-Франциско для проведения испытаний производительности компьютера Philco. 30.06.60 было подписано соглашение о покупке Philco 211. Компьютер считался мощным по тому времени, имел объём памяти в 16К слов, длина каждого слова – 48 бит.

Параллельно на базе Управления кадров в составе АКА («Шлишут Рашит» в Рамат-Гане) началось строительство специального зала для размещения компьютера. Строительство завершилось 01.07.61, а 18.07.61 компьютер был доставлен в аэропорт Лод на специальном транспортном самолёте. Дороги были перекрыты, и колонна грузовиков в сопровождении мотоциклистов военной полиции перевезла Philco 211 на место размещения в Рамат-Гане.

В конце июля 1961 г. Рабин пригласил в Рамат-Ган десятки журналистов из ведущих изданий и продемонстрировал им новый компьютер. Но Ури Авнери, редактор леворадикального еженедельника «hа-Олам hа-Зе» («Этот мир»), приглашён не был. Вскоре последовала месть с его стороны: 02.08.61 еженедельник опубликовал статью «Есть мозг – ума нет» («Моах Еш – Сехель Эйн»; замечу, что в США в то время компьютер часто называли Brain, т.е. «Мозг», подразумевая «Электронный мозг»). В статье утверждалось, что цена компьютера – 2.5 млн долларов и он слишком мощный для нужд АОИ. За границей огромная команда специалистов способна за сутки подготовить программы на 1 час работы Philco 2000. А АОИ и МО не могут набрать специалистов на 1 смену работы. Да и якобы нет такого большого объёма вычислений, которые оправдывают покупку столь мощного компьютера, таким образом можно было бы ограничиться куда менее мощной, зато гораздо более дешёвой ЭВМ. Известно также, что на дату публикации сборка компьютера всё ещё не была завершена.

Скорее всего, вся эта критика была беспочвенной. Вскоре АОИ купила второй, ещё более мощный компьютер Philco 212, а затем 3 компьютера поменьше, серии Philco 1000 (их основное назначение было в подготовке ввода и обработке вывода Philco 211 и Philco 212).

Кстати, уже в 1961 г. компания Philco обанкротилась и была приобретена Ford Motor Company. Производство компьютеров продолжалось до 1963 г., продажи – до 1964 г. Всего было продано 43 TRANSAC S-2000 (18 Model 210, 18 Model 211 и 7 Model 212). По TRANSAC S-1000 известно, что до 1961 г. было продано не менее 15 штук. Известно, что последний Philco 212 проработал в США до декабря 1981 г. В МАМРАМ же Philco 211 действовал до 12.08.70, по другим машинам данных нет.

Утверждается, что прекращение производства компьютеров Philco было связано с мощной конкуренцией со стороны компьютеров семейства IBM System/360 (S/360). Однако они вышли на рынок позднее: были представлены 07.04.64, поставки клиентам начались в 1965 г. (и продолжались до 1978 г.). АОИ также перешла на закупку S/360: первый 360/50 был получен в сентябре 1967 г., далее – компьютер 360/55.

Вокруг МАМРАМ был создан целый ряд подразделений АОИ с принадлежностью к тому или иному виду ВС или Главному управлению ГШ. Эти подразделения занимались конкретными прикладными задачами, МАМРАМ же отвечал за инфраструктуру: обслуживание компьютеров, починка поломок, вопросы операционных систем, обучение персонала. В первые дни существования МАМРАМ основными подразделениями были (в дальнейшем были созданы и другие):

Группа АКА по компьютерам («Хулият АКА ле-Махшев», ЯЭЛь, впоследствии МАМКА);

Группа по обработке данных складов («Хуляит Ибуд Натуним Афсанаим», ЯАНЕ, впоследствии МААНЕ);

Группа ВВС («Хулият Хейль hа-Авир», впоследствии подразделение 180).

Почти десятилетие ЭВМ АОИ были сосредоточены только в МАМРАМ, и только в 1969 г. в АОИ был установлен первый центральный компьютер вне МАМРАМ – в подразделении 848 АМАН (подразделение радиоэлектронной разведки, в 1974 г. переименовано в подразделение 8200). Далее ЭВМ появились и в других подразделениях.