Январь 30th, 2020 Харви Вайнштейн рассказывал, что занимался сексом с Шарлиз Терон и Сальмой Хайек Шарлиз Терон/Сальма Хайек Продолжается судебный процесс по делу бывшего кинопродюсера, 67-летнего Харви Вайнштейна. Против него выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях, в насилии и харассменте. На этой неделе одна из его предполагаемых жертв, 40-летняя Дон Даннинг, выступила в суде в качестве свидетеля. Сторона обвинения дала ей слово, чтобы раскрыть модель поведения подсудимого. Даннинг рассказала, что продюсер принуждал ее к сексу, ставя в пример успех Шарлиз Терон и Сальмы Хайек, которые якобы согласились на его условия в обмен на роли в кино. Дон Даннинг познакомилась с Харви Вайнштейном, когда ей было 24 года и она работала официанткой в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Дон была начинающей актрисой, приехавшей из Огайо и поступившей в Parsons School of Design. По ее словам, Вайнштейн рассматривал ее кандидатуру на роль в фильме «Цена измены» (Derailed) и на роли в других проектах. Харви Вайнштейн у входа в зал суда Дон Даннинг рассказала суду о домогательствах продюсера. По ее словам, получив очередной отказ, он накричал на нее. Размахивал съемочными контрактами, предлагая их ей в обмен на секс. Он очень разозлился, сказал: «Ты никогда не добьешься успеха в кинобизнесе! Индустрия работает именно так! Вот так я сделал трех актрис!» — вспомнила Дон Даннинг свой разговор с продюсером. Когда прокурор спросил ее, назвал ли Вайнштейн имена трех актрис, Даннинг ответила, что он назвал Шарлиз Терон и Сальму Хайек, но не смогла вспомнить имя третьей актрисы. Шарлиз Терон Сальма Хайек Ни Хайек, ни Терон официально не участвуют в судебном разбирательстве, но обе высказались о Вайнштейне в 2017 году, когда движение #MeToo набирало первые обороты и весь Голливуд обсуждал скандал. Сальма назвала продюсера чудовищем и рассказала о его домогательствах, а Шарлиз заявила, что у нее не было подобного опыта в отношениях с Вайнштейном, но она не удивлена рассказам жертв. В декабре 2019 года газета The New York Times опубликовала интервью с Терон, которое актриса дала к выходу фильма «Скандал» (Bombshell). В беседе с журналистом издания речь зашла о Вайнштейне. Актриса заявила, что он использовал ее имя и имена других актрис в домогательствах. Он делал это со всеми. Натравливал женщин друг на друга. В этом он был мастером, мог сказать: «Ну, я разговариваю с Гвинет для этого фильма…». Одна из его реплик была о том, что Рене (Зеллвегер. — Прим. ред.) и я спали с ним, чтобы получить работу. Для него не существовало границ, — сказала Терон. Сейчас Харви Вайнштейну грозит пожизненное тюремное заключение. Шарлиз Терон рассказала, почему ненавидит замужество

Шарлиз Терон рассказала, почему ненавидит замужество Сальма Хайек впервые снялась в фильме с Анджелиной Джоли

Сальма Хайек впервые снялась в фильме с Анджелиной Джоли Сальма Хайек ходит в странной обуви (фото)

Сальма Хайек ходит в странной обуви (фото) Сальма Хайек извинилась за неправильное фото в бикини