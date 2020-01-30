Группировка уральских слесарей похитила из банковских ячеек $2,6 млн

Правоохранительные органы задержали лидера и двух членов группы мошенников, которые похищали деньги из банковских ячеек по всей России, сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, группировка состояла из жителей Свердловской области. Аферисты с помощью поддельных документов заключали договоры на аренду ячеек в банках, а потом с помощью пластилина снимали слепки ключей и изготавливали дубликаты.

С помощью копий ключей преступники получали доступ к чужим банковским сейфам, из которых впоследствии пропадали крупные суммы денег, преимущественно в иностранной валюте.

При обысках у членов группировки оперативники изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 млн рублей, а также слепки ключей от банковских депозитариев.

Ущерб от деятельности группировки, по подсчетам МВД, составил 2,6 млн долларов.