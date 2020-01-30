Январь 30th, 2020

Грета Тунберг зарегистрировала свое имя как товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Тоже самое Тунберг сделала с названием международного общественного движения школьников, которое она инициировала своими акциями протеста в защиту климата.

«Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения) и так далее как торговых знаков. Это действие необходимо для защиты движения и его деятельности », — написала Тунберг в Instagram.

Такой шаг активистка объяснила тем, что ее имя и название движения часто используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях, без ее согласия.

«К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или ложно заявляют, что они« представляют »меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее», — добавила она.

Когда ей было 15, девушка перестала посещать школу пятницам, а вместо этого начала выходить с единичными пикетами к зданию парламента Швеции, требуя снизить уровень выброса парниковых газов в стране. Ее «школьная забастовка за климат» превратился в общественное движение школьников и студентов по всей планете.