Январь 30th, 2020

Джессика Симпсон увидела мистический знак после смерти друга

В воскресенье, 26 января, трагически погиб легенда спорта – американский баскетболист Коби Брайант. В вертолете спортсмена также находилась его 13-летняя дочь Джианна, которая не выжила.

На своей странице в Instagram известная американская певица Джессика Симпсон рассказала о необычном знаке, который произошел после смерти Коби Брайанта. Более того, она опубликовала снимок и рассказала, что видела, как вертолеты спасателей летели к месту аварии.

«Эрик сфотографировал это на нашем заднем дворе сразу после несчастного случая, когда Коби, его дочь и другие прекрасные души были воскрешены, чтобы вечно быть с Богом. Мы видели аварийные вертолеты, летящие над нашим домом, и я почувствовала потерю. Я почувствовала, как на небе расступилась сила, чтобы освободить место для восхождения величайших ангелов. Мое сердце полностью разбито», – написала Симпсон.