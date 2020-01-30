Январь 30th, 2020

Друг принца Гарри рассказал о его страданиях из-за «Мегзита»: «Его мать гордилась бы им»

Начо Фигерас/принц Гарри

Часть общества осуждает 35-летнего принца Гарри, который решился на «Мегзит» и отказался от многого. Внук королевы Елизаветы II потеряет титул, финансовую поддержку государства, поменяет весь привычный уклад жизни. После длительной травли Меган Маркл в СМИ принц отдалился от друзей, но некоторые из них продолжают поддерживать любое его решение. 42-летний игрок в поло Начо Фигерас, с которым Гарри много лет принимал участие в благотворительных матчах, не поскупился на добрые слова о друге в СМИ.

Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он мучается от произошедшего с ним, от того, что многие люди осуждают его. Он ведет себя как отец — парень, который пытается защитить своего детеныша и свою львицу от всего, чего бы это ему ни стоило. Он стал невероятным человеком, человеком, которым гордилась бы его мать (покойная принцесса Диана. — Прим. ред.),

— сказал Фигерас в интервью ABC News.

Начо Фигерас

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении отказаться от королевских привилегий и обязанностей. С тех пор Меган Маркл вместе с сыном Арчи живет в Канаде, где жила до замужества. Принц Гарри разрывается между ними и делами на родине. Вместе с членами королевской семьи он продолжает обсуждать свою дальнейшую жизнь.