Январь 30th, 2020

Депутат от «Слуги Народа» требует призвать волонтеров к ответственности

Депутат от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова, Евгений Брагарь, планирует обратиться в полицию, чтобы высаженных из автобуса Луцк — Киев волонтерок привлекли к ответственности.

Он напомнил событие, когда в автобусе на трассе Луцк-Киев девушки попросили водителя автобуса выключить русскоязычный сериал.

«Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала «, — сообщил Брагарь.

По его словам, эта ситуация «лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиции других людей и культурной нетерпимости».

«Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможными попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека «, — отметил нардеп.

Он сообщил и собственное мнение о поведении девушек:

«Конечно, отстаивать право на общение на государственном языке является важным в наше время. Однако не менее серьезно надо отнеститсь к методам и путям, которыми должна популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа:» российская речь не должна звучать в Украине «- неприемлемы, дискриминирующие и такие, которые нарушают закон, а именно статью 161 УК. Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон является одним для всех, в независимости являешься ты патриотом, или ватником. «