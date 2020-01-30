Январь 30th, 2020

Билли Айлиш примет участие в церемонии вручения «Оскар»

Американская певица Билли Айлиш, недавно победила во всех основных категориях премии Грэмми 2020, выступит на церемонии вручения премии Оскар 2020. Об этом сообщили организаторы кинопремии в социальной сети Twitter, а позже и сама Билли Айлиш в своем Instagram-аккаунте.

Пока неизвестно, какую именно песню исполнит Билли Айлиш. Но поклонники предполагают, что она будет петь свой хит Bad Guy, который стал саундтреком к фильму «Скандал» (у него три номинации на Оскар 2020).

К слову, Билли Айлиш примет участие в создании саундтрека к новому фильму о суперагенте Джеймсе Бонде. Она стнет самой молодой исполнительницей, чья песня будет сопровождать «бондиану».