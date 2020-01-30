Январь 30th, 2020

Анджелина Джоли хочет научить детей понимать правду

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли станет продюсером телешоу на ВВС, цель которого — учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих.

Программа будет называться My World, и будет выходить в эфир каждую среду, Джоли не будет сниматься в шоу.

«Как мама я счастлива, что могу поддержать программу, которая направлена на то, чтобы помочь детям узнать больше о жизни молодежи во всем мире и связать их друг с другом», — сказала актриса.

Джоли надеется, что программа поможет детям получить необходимую информацию и инструменты, чтобы разобраться в важных вопросах.