 
 
Январь 30th, 2020

Анджелина Джоли хочет научить детей понимать правду

Джоли хочет научить детей различать правдивые новости и фейки

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли станет продюсером телешоу на ВВС, цель которого — учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих.

Программа будет называться My World, и будет выходить в эфир каждую среду, Джоли не будет сниматься в шоу.

«Как мама я счастлива, что могу поддержать программу, которая направлена на то, чтобы помочь детям узнать больше о жизни молодежи во всем мире и связать их друг с другом», — сказала актриса.

Джоли надеется, что программа поможет детям получить необходимую информацию и инструменты, чтобы разобраться в важных вопросах.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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