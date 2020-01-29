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В Японии строят робота-андроида высотой с 6-этажный дом (видео)

Инженеры построят самого большого робота — 18-метрового гиганта из аниме Gundam, который будет установлен в порту японского города Йокогама. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика робота Gundam Factory, которое приводит IEEE Spectrum. Дизайн робота полностью совпадает с внешностью главного героя аниме Gundam, самого продолжительного (по количеству серий) в истории этого жанра. История робота объединяет несколько десятков сериалов, OVA и полнометражных фильмов, созданных японской студией Sunrise. На основе Gundam были созданы Трансформеры и другие популярные анимационные фильмы.

Инженеры из Gundam Factory построят робота RX-78-2 — его вес составит около 24 т. Судя по видеопрезентации робота, длина одной его руки составит около двух метров, а вес — более 200 кг.

Робот разрабатывается с использованием открытой операционной системы Robot Operating System (ROS) и программного обеспечения для моделирования Gazebo. Инженеры уже представили полномасштабную виртуальную копию робота, которая позволит начинающим программистам разработать собственные действия и позы для устройства.

Когда именно робот будет построен и установлен, не уточняется.

Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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