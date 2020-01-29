В Японии строят робота-андроида высотой с 6-этажный дом (видео)

Инженеры из Gundam Factory построят робота RX-78-2 — его вес составит около 24 т. Судя по видеопрезентации робота, длина одной его руки составит около двух метров, а вес — более 200 кг.

Робот разрабатывается с использованием открытой операционной системы Robot Operating System (ROS) и программного обеспечения для моделирования Gazebo. Инженеры уже представили полномасштабную виртуальную копию робота, которая позволит начинающим программистам разработать собственные действия и позы для устройства.

Когда именно робот будет построен и установлен, не уточняется.