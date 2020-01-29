Январь 29th, 2020

В Кремле поддержали инициативу переименовать должность Путина в «Верховного Правителя»

В Кремле назвали предложение переименовать должность президента РФ в «верховного правителя» лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции и заявили, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по этому вопросу.

С идеей переименовать президента РФ в «верховного правителя» ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию — ИФ) поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии — собрать мнения», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Он пояснил, что «глава государства выдвинул свою инициативу и уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера». «Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься, какие-то — нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии. Поэтому пока это идет в режиме дискуссии», отметил Песков.

Отвечая на вопрос, что думает сам Путин по поводу этой инициативы, его пресс-секретарь заметил: «Это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений».

Пескова также спросили и о прозвучавшем на заседании рабочей группы предложении перенести федеральные министерства в регионы. «Речи об этом не идет», — ответил он.