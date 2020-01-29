Турция обвинила Россию в нарушении соглашений по Сирии

Россия не выполняет свои обязательства по Сирии в рамках Сочинских договоренностей и Астанинского процесса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

В частности, он обвинил российских военных в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

Эрдоган подчеркнул, что «терпение Турции на исходе» и настоятельно рекомендовал России пересмотреть стратегию поведения.

«Если удары не будут прекращены, Анкара предпримет все необходимые шаги. Турция не стремится к захвату сирийских территорий. Для нас важно положение рядовых сирийцев, которых нужно спасать», — сказал он.

Кроме того, турецкий лидер потребовал от Москвы оказать влияние на президента Сирии Башара Асада и выразить четкую позицию по зоне деэскалации.

«Россия должна пересмотреть сотрудничество или с Дамаском, или с Анкарой», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Россия, Иран и Турция в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.