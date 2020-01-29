Январь 29th, 2020

Телескоп Хаббл сделал снимок галактики, в которой работают «звездные ясли»

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок галактики NGC 7541, которая располагается на расстоянии 115 000 000 световых лет от Земли в созвездии Рыб. Как сообщается на сайте обсерватории, на снимке можно увидеть спиральные рукава объекта и новорожденные звезды в них.

NGC 7541 относится к классу спиральных галактик с перемычкой. Они отличаются наличием спиральных рукавов и яркой перемычки из газа и звезд, пересекающая центр. Подобные перемычки могут «оживлять» регион, вызывая вспышку звездообразования и подпитывая другие процессы, которые при отсутствии этого газа никогда не запустились. Считается, что перемычки встречаются в двух третях спиральных галактик во Вселенной.

Данная галактика отличается очень активным процессом образования звезд, подтверждает теорию о том, что перемычки могут выступать в роли «звездных яслей», собирая и направляя материал для создания звезд. Напомним, ранее ученые при помощи телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 — крошечной галактики с «большим сердцем». Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 000 научных трудов. По словам экспертов, «это делает его одним из наиболее эффективных научных инструментов в истории».