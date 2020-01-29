Январь 29th, 2020

СМИ: в Беларуси арестовали всех директоров сахарных заводов



В Белоруссии практически одновременно пропали директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов. По сведениям издания Tut.by, ни один из топ-менеджеров не выходит на связь. Администрация предприятий объясняет исчезновение руководства разными обстоятельствами.



Так, на Слуцком сахарорафинадном заводе сообщают, что директор «уехал в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.





Однако известно, что директора четвертого комбината – Городейского – сняли с рейса Минск — Мюнхен. Самолет развернули возле Вроцлава, глава покинул борт в Гродно.



Издание пишет, что, предположительно, директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Также фигурантом этого «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании, учредителями которого выступают все четыре комбината сладкой продукции.



Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.



https://www.9tv.co.il/item/9382