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СМИ: в Беларуси арестовали всех директоров сахарных заводов


В Белоруссии практически одновременно пропали директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов. По сведениям издания Tut.by, ни один из топ-менеджеров не выходит на связь. Администрация предприятий объясняет исчезновение руководства разными обстоятельствами.

Так, на Слуцком сахарорафинадном заводе сообщают, что директор «уехал в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.


Однако известно, что директора четвертого комбината – Городейского – сняли с рейса Минск — Мюнхен. Самолет развернули возле Вроцлава, глава покинул борт в Гродно.

Издание пишет, что, предположительно, директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Также фигурантом этого «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании, учредителями которого выступают все четыре комбината сладкой продукции.

Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.

https://www.9tv.co.il/item/9382

Category: Мир, Новости ﻿
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