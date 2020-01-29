Шэрон Стоун внезапно уехала в Париж

61-летняя Шэрон Стоун обладает особой харизмой, помогающей ей всегда быть в центре внимания. Сегодня актриса была замечена в столице Франции. С сияющей улыбкой на лице она встречала, казалось, всех на своем пути.

В Париже Стоун посетила офис дизайнера Стефана Роллана, уехав от него с подарком в руках. Дневной образ Шэрон был выдержан в ее привычном стиле: черные кожаные брюки, длинное пальто и обязательные аксессуары.

Голливудская звезда, как любой турист, не отказалась от того, чтобы сделать несколько фотографий на улицах города.

В недавнем интервью журналу Allure Стоун порассуждала о возрасте и вспомнила фильм «Основной инстинкт» (Basic Instinct), принесший ей мировую известность. Шэрон призналась, что ее внешность и фигура гораздо больше нравятся ей сейчас, чем в 34 года, когда она снималась в культовой ленте.

С благодарностью отношусь к своему телу. Когда была моложе, все говорили мне, что с моим телом что-то не так. На съемках «Основного инстинкта» визажист каждый день тратил на меня килограммы косметики, которые я после съемки смывала в своем трейлере. Мне не позволили самой выбрать визажиста,

— вспоминала Стоун.