Январь 29th, 2020

Сало оказалось гораздо полезнее оливкового масла — новые исследования



Сало оказалось гораздо полезнее оливкового масла — новые исследования британских врачей лишний раз подтвердили важность этого продукта, особенно зимой в холода, пишет британская пресса.



Холодное время года — это период господства гриппа и других риновирусных инфекций. Именно в сезон сильных холодов врачи советуют уделить особое внимание полноценности рациона и его достаточной калорийности. В частности, подналечь на продукты, которые могут повлиять на сопротивляемость организма болезням. Сало — один из таких продуктов.

О сале ходит множество легенд, ошибочно веря в которые, люди если не исключают его из рациона вовсе, то весьма ограничивают употребление. «Со Вкусом» предлагает разобраться в тонкостях вопроса и развеять все мифы о вреде сала.



Мифы о вреде сала



Сало — чистый жир

Да, жир. Но так ли он плох? Это вещество, без которого в организме не проходит ни одна иммунная реакция. А еще жир необходим для холестеринового обмена.

Сало — сплошной холестерин

Как и в любом продукте животного происхождения, в сале содержится холестерин. Причем это вовсе не чуждое для организма соединение. На нём лежат важные функции, например, сало участвует в кроветворении и входит в основу межклеточных мембран.

Вопреки распространенному мнению, количество холестерина в сале не так уж велико. Сравните: в 100 г сала содержится от 70 до 100 мг холестерина, а в говяжьей печени — от 240 до 400 мг!



Важно не количество холестерина, а его вид (врачи уже давно определили, что есть вредный и полезный), а также уровень гормонального баланса и холестеринового обмена. А вот последнему как раз способствуют линолевая и арахидоновая кислоты, также содержащиеся в сале. Разумеется, если говорить о пользе сала, то только о свежем, ни о каких копченостях не может быть и речи.

полезные свойства сала



От сала толстеют

С салом, как и с любым другим продуктом, важна мера. Калорийность его очевидна: 770 ккал на 100 граммов. Но сало относится к продуктам с так называемой «длинной калорийностью», оно быстро усваивается, расщепляется, при этом обеспечивая длительное ощущение сытости.

Дневная норма сала 20–80 граммов в зависимости от уровня активности человека. Вспомните об энергетическом балансе: с точки зрения похудения важна не сама пища, а ее количество!

полезные свойства сала



Нельзя есть сало с хлебом

Сало и ржаной хлеб с отрубями созданы друг для друга! В тандеме они благотворно влияют на пищеварение. Кусочек подсоленного свежего сала с чесноком или луком на ломтике хлеба — вкусная профилактика гриппа. А какое чувство умиротворения возникает от пары таких бутербродов… Безусловно, это пища не для вечерней трапезы, на ужин лучше подобрать что-нибудь полегче.

полезные свойства сала



На сале жарить нельзя

А теперь приготовьтесь! Ученые английского Университета Де Монтфорта, опираясь на последние исследования, заявили, что сало — более безопасный для приготовления пищи жир, нежели растительное масло! Польза нерафинированного оливкового, кукурузного, подсолнечного масел очевидна, но только если они используются в сыром виде.

Во время жарки на растительном масле в результате окисления выделяются канцерогены, чье воздействие на организм напрямую связано с увеличением риска онкологии, болезней сердечно-сосудистой системы и угнетения мозговых функций. Хуже того, этим веществам свойственно накапливаться в клетках и наращивать свой деструктивный потенциал. Поэтому тепловую обработку при высоких температурах лучше проводить на плотных жирах.

полезные свойства сала



Как бы странно ни звучало, но несколько кусочков сала с салатом из свежих овощей — лучший выбор для диеты! Ну а есть или не есть, безусловно, — выбор каждого.