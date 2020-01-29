Рианна бросила своего миллиардера и встречается с рэпером A$AP Rocky

Если верить западным СМИ, сердце Рианны снова несвободно. Едва 31-летняя звезда успела расстаться с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, как она с головой окунулась в новые отношения, — на этот раз с 31-летним рэпером A$AP Rocky. Как пишет газета The Sun, пару уже не раз видели в компании друг друга в неформальной обстановке: 17 января они посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке (после этого и заговорили об их романе), а затем, по словам источников, провели ночь в отеле.

Они действительно наслаждаются обществом друг друга,



— рассказал инсайдер.

Он добавил, что пока Рианна не спешит придавать официальный статус своим отношениям с музыкантом, а просто довольствуется происходящим.

Между ними все довольно просто. Она не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она — новоиспеченная одинокая девушка, которая развлекается,

— объяснил он.

Слухи о романе пары появляются не первый раз — в романтической связи их подозревали еще в 2013 году, но тогда рэпер их опроверг. Кстати, в том же году РиРи снялась в клипе певца на песню Fashion Killa.

С Джамилем же певица встречалась около трех лет, и до сих пор причина их расставания неизвестна. Однако можно предположить, что на бывшую возлюбленную миллиардер сильно обижен: так, он даже попросил таблоиды удалить совместные с Рианной фотографии.