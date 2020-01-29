Январь 29th, 2020

Проект решения по санкциям в отношении РФ в ПАСЕ говорит, что наказывать РФ нельзя

В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения русскими обязательств перед Советом Европы.

Проект был подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландским левым Тени Коксом (мониторинговый комитет назначил его большинством голосов), а его содержание соответствует ожиданиям, учитывая автора. Он предлагает избежать наложения на РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

Документ напоминает, что в июне 2019 ПАСЕ решила восстановить права российской делегации, «призвав ее к содержательному диалогу по выполнению обязательств», и запланировала рассмотрение отдельного доклада о действиях РФ. Подготовка этого доклада еще продолжается, и «российская делегация полноценно сотрудничает с мониторинговым комитетом».

Тини Кокс также нашел признаки того, что Россия исправляет проблемы, по которым она находилась под санкционный давлением. Он привел два таких примера: обмен заключенными, включая возврат украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, а также возобновления платежей России в бюджет Совета Европы. «Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы … Пока не уплаченные проценты (за время задержки платежей), которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы», говорится в проект решения ПАСЕ.

В документе, который уже прошел предварительное одобрение в мониторинговом комитете, отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ — как в аннексирована Крыму, так и на Донбассе, о системных притеснениях прав человека в самой России, о намерениях РФ изменить конституцию , чтобы не выполнять решения ЕСПЧ и тому подобное.

«Ассамблея подчеркивает, что она является важнейшей панъевропейской платформой, где может происходить политический диалог с РФ по ее обязательств по Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы», — констатирует проект решение — и предлагает утвердить полномочия делегации РФ без санкций и ограничений.

Как сообщалось ранее, во вторник во втором туре голосования россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ, несмотря на его антисемитские заявления