Январь 29th, 2020

Принцесса датская посетила выставку в Париже

Невестка королевы Дании, Маргрете II находится во Франции уже несколько дней. На днях она стала гостьей выставки Les Contes Etranges De Niels Hansen Jacobsen в Доме-музее Бурделя в Париже.

Представители королевских семей завораживают своими роскошными нарядами. Об их выходах пишут СМИ, наряды активно обсуждают в сети. Не остается без внимания датская принцесса Мари.

Для выставки во французской столице 43-летняя принцесса выбрала темно-зеленую водолазку и черную бархатную юбку средней длины. Соединила этот наряд с высокими кожаными сапогами на каблуках и длинным пальто.

В руках принцесса Дании держала зеленый клатч и цветы. Среди аксессуаров были маленькие серьги и браслеты. Гармонично дополняли образ аккуратная укладка и легкий макияж.