Полиция хочет 70 тысяч гривен за коптер, который сбил «минер» моста Метро

Полиция хочет взыскать с подозреваемого Алексея Белька, который в сентябре 2019 угрожал взорвать мост Метро в Киеве, 69871 гривну за сбитый коптер.
Об этом сообщил адвокат Маси Найем.
Так, по делу Белька закончилось досудебное расследование и стороне защиты раскрыли материалы дела. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый невменяем и нуждается в специализированной медицинской помощи.
По словам Найема, полиция, зная результаты экспертизы, хочет взыскать с Алексея Белька имущественный ущерб на 69871 гривну за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.
«И это при том, что 10 июля 2017 коптер купили за 59 000 грн. Иск не удовлетворят », — написал адвокат.
Ранее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила, что Белька перевели в специализированный медучреждение на прошлой неделе после экспертизы. В прокуратуре планируют в ближайшие дни направить в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера.
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