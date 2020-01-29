Январь 29th, 2020

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально расстались

Брак американской певицы Майли Сайрус и актера Хемсворт распался за пол года после бракосочетания. Документы в суд знаменитая певица и голливудский актер подали еще в августе прошлого года. Теперь стало известно, что они официально оформили развод.

Инсайдеры убеждали, что звездная пара, которая демонстрировала идиллию на публике, не смогла ужиться в одном доме. Именно это, по их данным, было причиной для развода после 8 месяцев брака. Перед свадьбой Майли и Лиам подписали брачный договор, поэтому проблем с распределением имущества не было. Об официальном разводе звезд Голливуда сообщает издание Radar Online.

Согласно их взаимном решению Майли оставит себе домашних любимцев. Сначала супруги утверждали, что не может поделить между собой животных и они оба останутся для них «любящими родителями». Майли и Лиам имеют девять собак, четыре кота, свинью и четыре лошади. Актер говорил, что двух собак взял в дом по собственной инициативе, однако певица убеждала его, что собак нельзя разлучать, они должны жить вместе. Лиам согласился с ней.

30-летний Лиам был в романе с 22-летней моделью и актрисой Мэдисон Браун, а сейчас имеет отношения с другой моделью Габриэлла Брукс. Однако актер не спешит строить серьезные отношения, а хочет насладиться тем, что он холостяк. Взяв отпуск, Гемсворт отправился к своей семье в Австралию.