Январь 29th, 2020

Курс доллара — коронавирус повлиял на валюты

Более рискованные валюты стабилизировались в среду, а спрос на безопасные активы снизился на фоне ожидания инвесторами новостей о вероятном экономическом ущербе от вспышки коронавируса.

К 09:05 юань, подвергшийся распродаже в последние дни, немного подорожал на офшорном рынке до 6,9607 за доллар, опустившись в понедельник до 6,9900 за доллар — минимума почти за месяц.

Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции поддержали австралийский доллар, который прибавил 0,1% до $0,6769, отойдя от достигнутого во вторник минимума за три с половиной месяца. [AUD/]

Японская иена немного подешевела до 109,1, в то время как швейцарский франк опустился на 0,1% до 0,9738, ранее достигнув двухнедельного минимума в 0,9744.

Евро подрос до $1,1014, упав во вторник двухмесячного минимума в $1,0998, после того как хорошие экономические данные США поддержали американскую валюту.

Фунт стерлингов торговался без резких колебаний на уровне $1,3026 после падения накануне, в то время как доллар поднялся до двухмесячного максимума по отношению к корзине валют.