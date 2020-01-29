Январь 29th, 2020

Китаец самостоятельно создал суперкар

Здорово, когда наши желания совпадают с нашими возможностями. Китаец Чен Иньси с детства мечтал о суперкаре и, даже не имея денег, стал владельцем эксклюзивного авто. Собрал его собственными руками. Обычно результатом такого занятия оказываются страшненькие «ведра», но у Чена получилась действительно крутая тачка. На автошоу в Хайнане с ней фотографировались чаще, чем с концептами знаменитых марок.



После школы Чен поступил в колледж с целью вырасти в дизайнера автомобилей. Но не проучился и двух лет: отцу срочно понадобилась помощь на его предприятии, и учебу пришлось бросить. Однако с мечтой юноша не расстался. Скопив денег, Чен купил в интернете автомобильные внутренности от заброшенного проекта электрокара и взялся за дизайн кузова. Работа кипела около полугода. На все про все он потратил менее пяти тысяч долларов. А вышла машина на миллион долларов. Футуристическое авто получило название Hainan Xiaohuohua. Изящный округлый кузов сделан из углепластика. Двери гильотинного типа соединены с передними крыльями. Даже с очень скромной электрической силовой установкой под капотом машина легко разгоняется до сотни. Чен привез свое детище на автошоу Hainan International Automotive Industry Exhibition и произвел фурор. Говорят, с машиной фотографировались даже модели, которые обычно к авто никакого интереса не проявляют.